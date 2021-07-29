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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة مكة المكرمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم ضبط 11 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين اثنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والمصرية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.
وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 01:52 PM
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة"الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة مكة المكرمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم ضبط 11 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين اثنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والمصرية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.
وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
، "الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة ،
المصدر : الخليج 365
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