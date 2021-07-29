شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" : أكثر من 26 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 26,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية إلى أخذ الخطوة لأخذ اللقاح بعد التسجيل عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن عن تسجيل 1079 حالة تعافي جديدة، و11 حالة وفاة.