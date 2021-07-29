شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" توضح خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، أبرز المعلومات عن خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا.

وقالت أن هذه الخدمة تعرض للمواطنين والمقيمين بيانا بكافة العمالة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ولم تصدر لهم إقامات.

وكشفت عن طريقة الوصول إلى الخدمة بعد تسجيل الدخول لمنصة أبشر، والتي تتمثل في:

- الذهاب إلى تبويب "العمالة".

- اختيار "استعلامات".

- اختيار "العمالة الجديدة والزائرين".