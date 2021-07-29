شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلنكين، مساء أمس الأربعاء، زيارة إلى الكويت، حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين.

وقال بلينكن، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: "نثمن الخطوات التي اخذتها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن، وعندما يتعلق الأمر بأي عمليات هجومية تتعرض لها السعودية تكون آتية من اليمن والحوثيين" .

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي:" وهذا أمر غاية الأهمية بالنسبة لنا"، متابعًا: "وفي الفترة الحالية الحوثيون قد فشلوا في إظهار أي عزيمة للانخراط في العملية السلمية ".

وبحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، مع بلينكن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.