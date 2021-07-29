شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح آلية الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الغذاء والدواء أن الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية تُمكِّن من حساب كمية العناصر الغذائية المتواجدة في المنتجات الغذائية، وتساعد مصنِّعي الأغذية إضافتها لبطاقة المنتج.

وأوضحت الهيئة أنه يجب ذكر كمية الفيتامينات والمعادن على البطاقة التغذوية في حال نصت مواصفات المنتج الغذائي بإضافتها أو عند كتابة أي ادعاء صحي أو تغذوي متعلق بها.

وأضافت الغذاء والدواء أن الخدمة اختيارية ولا يمكن مساءلة الهيئة عن مخرجاتها ولا تغني عن الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة ببطاقة المنتج، ويتحمل المصنع إضافة البيانات طبقًا لما هو وارد في اللوائح الفنية، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على الحاسبة الذكية من خلال بوابة الهيئة