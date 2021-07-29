شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتح حركة السير على جسر العقيق بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الخميس، عن ‏فتح حركة السير على جسر العقيق (طريق القصيم - الرياض) بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.

وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت عن إغلاق جزئي لجسر العقيق في الاتجاهين لمدة 10 أيام اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف استبدال فواصل التمدد وإجراء عدد من أعمال الصيانة على الجسر.

وجاءت هذه الأعمال، ضمن جهود الوزارة المستمرة التي تجريها لكل الطرق والجسور في المملكة؛ بهدف توفير مرور سلس وآمن لعابري هذا الجسر.