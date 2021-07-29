شكرا لمتابعة خبر عن ولادة مكة تنجح في توسيع مريء طفلة عمرها 40 يوماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح قسم المناظير بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إجراء عملية لطفله عمرها 40 يوماً لتوسيع المريء دون إجراء تدخل جراحي، بفضل من الله ثم الفريق الطبي الدكتور/علي الشمراني إستشاري المناظير، الدكتور/ أنس بركات وإستشاري التخدير، الذي كان لهما دور كبير في نجاح العملية.

وأوضح رئيس المناظير الدكتور علي الشمراني، أن توسيع المريء بالمنظار لطفلة بعمر 40 يوم بسبب تشوه خلقي نادر عند الولادة و للحفاظ على شكل المريء تم عمل العملية من قبل الجراحين وعمل توسيع لاحقاً من قبل قسم المناظيرو بفضل الله تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتم خروج المريضة بسلام من المستشفى .

وبيّن الرئيس التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي

أن( ولادة مكة) تسعى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والإحتياجات اللازمة لخدمة المرضى

حيث تتمتع المريضة الآن بتمام الصحة والعافية بعد إستجابتها للشفاء ولله الحمد والمنة بجهود الفريق الطبي.

الجدير بالذكر، أن قسم المناظير في مستشفى الولادة والاطفال حقق العديد من الانجازات الطبية من خلال فرق طبية متميزة والامكانيات التي وفرتها حكومتنا الرشيدة.