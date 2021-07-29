3  خطوات إلكترونية للاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين عبر «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت منصة «أبشر» إتاحة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا؛ مشيرة إلى 3 خطوات للوصول إلى الخدمة بعد التسجيل في المنصة.

وقال الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع «تويتر»: «استعلام عن العمالة الجديدة والزائرين، تعرض هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين بيان بجميع العمالة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ولم تصدر لهم إقامات».

وذكرت منصة أبشر طريقة الوصول للخدمة بعد تسجيل الدخول للمنصة، والتي جاءت كالآتي:

الذهاب إلى تبويب «العمالة».

اختيار «استعلامات».

اختيار «العمالة الجديدة والزائرين».

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