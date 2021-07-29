فلكية جدة: ذروة شُهب «دلتا الدلويات» بسماء السعودية مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن زخة شهب «دلتا الدلويات» تصل إلى ذروة تساقطها هذه السنه من منتصف ليل اليوم الخميس وخلال الساعات قبل شروق شمس غدٍ الجمعة، في سماء السعودية والوطن العربي.

وذكرت فلكية جدة –عبر صفحتها على الفيسبوك- ان شهب دلتا الدلويات تعتبر من الشهب المتوسطة، وتنشط سنويًا في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس، وتنتج ما يصل إلى نحو 20 شهابًا بالساعة عند ذروتها؛ لكن يتوقع ان يكون العدد المرصود اقل هذه السنة؛ حيث سيتزامن مع ذروة شهب دلتا الدلويات القمر الاحدب المتناقص في سماء الليل ما سيقلل بشدة عدد الشهب المرئية.

وأضافت ان شهب دلتا الدلويات تشتهر بالكرات النارية الساطعة السريعة، ويتوقع أن تكون الذروة بعد نحو الساعة الثانية فجر الجمعة بتوقيت السعودية، ويستمر تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر، وذلك بمراقبة الأفق الجنوبي الشرقي من موقع مظلم بعيدًا عن اضواء المدن وان تكون السماء صافية.

وأشارت فلكية جدة إلى أنه يجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، كما ان عين الانسان تحتاج لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب فهي ترى بالعين المجردة.

وسوف تستمر شهب دلتا الدلويات لعدة أسابيع بعد الذروة ولكن بمعدل أقل، وسوف تتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوحا خلال هذه الفترة.

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