الربيعة: وصلنا إلى المرحلة الثالثة في فصل التوأم اليمني

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس الفريق الطبي والجراحي المسؤول عن عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني للطفلة عائشة محيمود، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إنه متفائل بشأن العملية، مشيرًا إلى أنه يثق بقدرة أعضاء الفريق الطبي .

ومن المتوقع أن تستغرق العملية قرابة 8 ساعات ونصف الساعة، وتُجرى على ثماني مراحل، بحسب د. الربيعة الذي قال إنه تم الوصول إلى المرحلة الثالثة بها ويشارك فيها 25 طبيبًا وإخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وتعد العملية هي العملية رقم 50 ضمن خبرة رائدة للسعودية على مدى ثلاثة عقود تمت فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

وأجرى الفريق الطبي والجراحي في الفترة السابقة العملية رقم 49 لتوأم ملتصق بالصدر والبطن بعملية معقدة تكللت بالنجاح التام.

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