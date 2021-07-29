فتح حركة السير على جسر العقيق بطريق «القصيم – الرياض»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية فتح حركة السير على جسر العقيق (طريق القصيم - الرياض) بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.

كانت وزارة النقل وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قد أغلقت جسر العقيق جزئيًا في الاتجاهين، بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك لاستبدال فواصل التمدد وإجراء عدد من أعمال الصيانة.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، والوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%.

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