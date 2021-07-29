الموارد البشرية: مدة صلاحية رقم سداد رخصة العمل 14 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مدة صلاحية رقم سداد رخصة العمل 14 يومًا من تاريخ الإصدار.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»على تساؤلات المستفيدين، قائلًا: «مدة صلاحية رقم السداد 14 يومًا من تاريخ الإصدار ويتم الإلغاء آليا إذا لم يتم السداد».

وعن تحويل السجل التجاري من مؤسسة لشركة، قال: «عند تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل الملف السابق إلى تحت الإجراء وفتح ملف جديد، يتم نقل العمالة تلقائي، ونقل الموظفين السعوديين عن طريق التأمينات الاجتماعية».

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