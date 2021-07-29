«الأحوال المدنية»: 10 نصائح بشأن بطاقات الهوية الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عددًا من الإرشادات والنصائح المتعلقة ببطقاقات الهوية الوطنية للمواطنين.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر موقع وزارة الداخلية، أنه يجب على المواطنين الإلمام ببعض التوجيهات الخاصة ببطاقة الهوية الوطنية، وتتمثل هذه الإرشادات في النصائح التالية:

- لا يجوز أن يكون للمواطن أكثر من سجل مدني واحد، ولا يجوز حيازة أكثر من بطاقة واحدة للهوية الوطنية وأكثر من سجل أسرة واحد، كما لا يجوز للمواطن استعمال بطاقة شخصية أودفتر عائلة لا يخصه، ومن يرتكب هذا المخالفات تطبق بحقه العقوبة المقررة في النظام.

- لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد، أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستقبلوا في خدمتهم بأي صفة أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة الهوية الوطنية.

- بما أن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أوحفيظة النفوس وثائق جنسية محلية، ونظرًا لما لهذه الوثائق من أهمية فقد تضمنت التعليمات عدم جواز اصطحاب أي من هذه الوثائق في أثناء السفر خارج المملكة، اكتفاءً بجواز السفر، ومخالفة ذلك معاقب عليها بموجب النظام.

- في حال فقد بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أو تلفهما فإنه يجب إبلاغ أقرب إدارة أحوال مدنية، وطلب التعويض عن المفقود أو التالف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف، وفي حالة السرقة أو الحريق أو انهيار المنازل أو الغرق تبلغ إدارات الشرطة أو الدفاع المدني، للحصول على إشعار بذلك لمراجعة الأحوال المدنية بموجبه.

- تعتبر حفائظ النفوس ملغاة بالنسبة للرجال من تاريخ 9/5/1418هـ، ولا يجوز التعامل بموجبها، وبالنسبة لحفائظ نفوس النساء تم تمديد العمل بموجبها لغاية 9/5/1427هـ، وذلك بالنسبة لمن لم يحصلن على بطاقة الأحوال المدنية من المواطنات.

- لاتدخل إجازات الأعياد ضمن فترات التبليغ المحددة بالنسبة للمواليد والوفيات.

- مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية عشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها، ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة وثمانين يوماً السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.

- لا يجوز رهن بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أوحفيظة النفوس، ومن يخالف ذلك يجازى بالعقوية المقررة بحقه بموجب النظام، ويشمل ذلك الراهن والمرتهن.

- لا يجوز تصوير (بطاقة الهوية الوطنية) أو( سجل الأسرة) تصويراً يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، وسوف يتعرض للجزاء كل من يقوم بهذا العمل، ويشمل الجزاء: صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.

- لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز تسجيل أسماء المواطنين بصورة مخالفة للشريعة الإسلامية.

وكانت الأحوال المدنية قد حذرت في وقت سابق، من خلال صورة معلوماتية "إنفوجراف" شاركته عبر حسابها الإلكتروني الرسمي بموقع "تويتر"، من رهن الوثائق الرسمية لأي منشأة، سواء الحكومية أو الخاصة تحت أي ظرف كان وأيًا كانت الأسباب.

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