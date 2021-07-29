«سعود الطبية » تعالج 100 حالة لمضاعفات عمليات البدانة

الرياض - محمد عبدالله - أجرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز جراحات البدانة والأمراض الاستقلابية، (100) عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة التي أجريت خارج المركز، في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي.

وذكرت سعود الطبية -عبر حسابها الرسمي على تويتر- أنه تم علاج جميع الحالات، وذلك بالتعاون مع فرق مساندة متعددة التخصصات.

من جهة أخرى، أوضحت «سعود الطبية» أنها أنهت معاناة خمسيني من ورم في القولون يزن نصف كيلوجرام، بعملية مستعجلة، أزيل فيها الورم بالكامل وتكللت بالنجاح.

وشددت على الانتباه لبعض العلامات، كنزول الدم والضعف الجسدي، والالتزام بالنصائح الطبية بضرورة فحص القولون لمن فوق 45 عامًا.

اقرأ أيضًا:

إزالة ورم يزن 8.5 كجم من رحم امرأة أثناء ولادتها بـ«سعود الطبية»