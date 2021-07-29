«الصحة» تصحح مفاهيم خاطئة حول التهاب الكبد الفيروسي

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول أمراض الكبد الوبائي الفيروسي، وذلك في إطار اليوم العالمي للتوعية بأمراض التهاب الكبد الفيروسي.

وأوضحت الصحة، عبر حساب «عش بصحة» الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول مرض التهاب الكبد الوبائي الفيروسي سي «ج» وأبرزها أنه لا يمكن علاجه، كذلك المتعافي منه لا يمكن الإصابة به مرة أخرى.

وبينّت الصحة، أن من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا حول مرض التهاب الكبد الفيروسي «ج» كذلك أن الأعراض تظهر على المريض فور الإصابة به، كما يوجد لقاح خاص بالمرض.

وشارك حساب «عش بصحة» التابع لوزارة الصحة، من خلال موقع «تويتر»، صور معلوماتية «إنفوجراف» ومواد تفاعلية في سلسة تغريدات للتوعية بأبرز المسببات المعروفة لأمراض التهاب الكبد الوبائي، موضحًا بعض الحقائق الهامة:

- وجد علاج لفيروس الكبد ج ويعتبر هذا العلاج فعال جدا وأكثر من 95 % من الناس يفون من التهاب الكبد ج بدون آثار جانبية مع آثار جانبية قليلة.

- يمكن للمتعافى من المراض الإصابة بفيروس الكبد ج «سي» مره أخرى في حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

- لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس الكبد «ج» لكن هناك لقاحات لأمراض التهاب الكبد الوبائي «أ» و«ب».

- أغلب المصابين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس الكبد «سي» لهذا يطلق على التهاب الكبد الوبائي مسمى (الوباء الصامت) لأن المصاب يمكن ان يتعايش مع الفيروس لعقود دون معرفته بالإصابة.

- لا ينتقل التهاب الكبد «ج» الا عن طريق التعرض لدم شخص مصاب وأيضًا يمكن أن ينتقل عن طريق الجنس وسوائل الجسم بصورة ضعيفة ولايمكن انتقاله عن طريق الغذاء أو الماء او عن طريق السعال أو العطاس.

- لا ينتقل المرض عن طريق الرضاعة إلا في حالة الإصابة بتشققات او جروح نازفة وبنسبة الإنتقال ضئيلة.

وأشارت الصحة، إلى أن شخص من بين كل 12 شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي «ج» أو «ب»، لأن أعراض الإصابة به لاتظهر إلا متأخرة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 5 أنواع من أمراض التهاب الكبد الفيروسي وتتمثل في التهاب A وE ، والتي تنتقل بسبب تلوث الطعام والماء، والتهابات B وC وD، والتي تنتقل عبر ملامسة سوائل الجسم الموبوءة.

ونصحت الوزارة، بالمبادرة بالحجز للفحص المسحي عبر عيادة «كبدك» في تطبيق موعد للكشف المبكر عن الإصابة بأمرض التهابات الكبد الفيروسية.

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