تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بمنطقة الرياض.

وقالت وزارة الداخلية، إن المواطن راشد بن مرضي بن عامر الدوسري أقدم على قتل فهد بن راشد بن محمد الحبابي ( سعودي الجنسية)، بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني راشد بن مرضي بن عامر الدوسري - سعودي الجنسية - اليوم الخميس 19 / 12 / 1442 هـ ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن, وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.