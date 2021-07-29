مكة: ضبط 5 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي رائد المالكي، أنه تم ضبط 11 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين اثنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والمصرية وتم تطبيق الإجراءات النظامية جميع بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.