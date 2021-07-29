محمد بن مسعود - الدمام - شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات المخالفة وإقامة المناسبات قامت الشؤون الصحية بمنطقة حائل، وبمشاركة ممثل اللجنة الأمنية بالمنطقة، بزيارة محافظة الغزالة الواقعة جنوب حائل؛ لبحث أسباب الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس ‎كورونا (كوفيد-19). وتم خلال الزيارة الاجتماع مع محافظ الغزالة تركي بن شفاقة العتيبي؛ حيث تم التأكيد على تكامل الأدوار؛ للوقوف ضد تفشي الجائحة، وأهمية إبراز دور المجتمع من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على عدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة للحد من انتشار الفيروس. 29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 12:38 PM شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات المخالفة وإقامة المناسبات "صحة حائل" تبحث أسباب ارتفاع حالات "كورونا" بالغزالة "صحة حائل" تبحث أسباب ارتفاع حالات "كورونا" بالغزالة قامت الشؤون الصحية بمنطقة حائل، وبمشاركة ممثل اللجنة الأمنية بالمنطقة، بزيارة محافظة الغزالة الواقعة جنوب حائل؛ لبحث أسباب الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس ‎كورونا (كوفيد-19). وتم خلال الزيارة الاجتماع مع محافظ الغزالة تركي بن شفاقة العتيبي؛ حيث تم التأكيد على تكامل الأدوار؛ للوقوف ضد تفشي الجائحة، وأهمية إبراز دور المجتمع من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على عدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة للحد من انتشار الفيروس. الكلمات المفتاحية ، "صحة حائل" تبحث أسباب ارتفاع حالات "كورونا" بالغزالة ،

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