شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة قتل آخر لخلافات بينهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض ، في راشد بن مرضي بن عامر الدوسري - سعودي الجنسية - لإقدامه على قتل / فهد بن راشد بن محمد الحبابي - سعودي الجنسية - , وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني .