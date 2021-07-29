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آلية الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية وهدفها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

آلية الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية وهدفها

تحسب العناصر الغذائية في المنتجات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الغذاء والدواء أن الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية تُمكِّن من حساب كمية العناصر الغذائية المتواجدة في المنتجات الغذائية، وتساعد مصنِّعي الأغذية إضافتها لبطاقة المنتج.

آلية الحاسبة الذكية: 

وأوضحت الهيئة أنه يجب ذكر كمية الفيتامينات والمعادن على البطاقة التغذوية في حال نصت مواصفات المنتج الغذائي بإضافتها أو عند كتابة أي ادعاء صحي أو تغذوي متعلق بها.

ولفتت الغذاء والدواء إلى الخدمة اختيارية ولا يمكن مساءلة الهيئة عن مخرجاتها ولا تغني عن الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة ببطاقة المنتج، ويتحمل المصنع إضافة البيانات طبقًا لما هو وارد في اللوائح الفنية.

ويمكن الاطلاع على الحاسبة الذكية من خلال الرابط التالي: هنا.

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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