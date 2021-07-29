أمطار رعدية على الباحة حتى التاسعة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .

ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران، كما يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح وغبار:

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية و أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.



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