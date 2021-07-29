الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت قناة الإخبارية مشاهد مباشرة لبدء إجراءات فحص التوأم الطفيلي اليمني في الرياض قبل بدء العملية والتي تستمر لـ 8 ساعات.

تفاؤل دائم:

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن الفريق متفائل دائمًا، وأنه يثق بقدرة أعضاء الفريق الطبي.

وتستمر عملية فصل التوأم الطفيلي لمدة 8 ساعات وفق إمكانات طبية متطورة، بمشاركة 25 طبيباً وأخصائياً في عملية الفصل.

فصل التوأم الطفيلي اليمني:

وبدأت صباح اليوم الخميس إجراءات فحص فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود من محافظة المهرة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

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