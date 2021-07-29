أسمنت الجنوبية توزع 175 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021م.

إجمالي الأرباح:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن إجمالي المبلغ الموزع 175 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 140 مليون سهم، فيما تكون حصة السهم الواحد 1.25 ريال.

تاريخ أحقية الأرباح:

أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية فهي %12.5، وتاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 2021/08/10م الموافق 1443/01/02هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفتت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية إلى أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الأحد 2021/08/22م.



شارك الخبر