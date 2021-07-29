القمة العالمية للتعليم.. شراكة وتمويل من أجل تعزيز دور السعودية عالميًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق اليوم القمة العالمية للتعليم على مدى يومين في لندن، بهدف ترسيخ الشراكة والتمويل من أجل تعزيز دور المملكة في دعم التعليم عالميًا.

القمة العالمية للتعليم:

ويشارك وزير التعليم حمد آل الشيخ في القمة نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يلقي كلمة المملكة خلال القمة التي ستنعقد بمشاركة رؤساء 12 دولة، و60 وزيراً للتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومؤثرين وشركاء من فئة الشباب.

شراكة استراتيجية:

وتتناول أعمال القمة العالمية للتعليم دعوة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الإستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، وجمع 5 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وكذلك رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب أصحاب المصلحة.

الشراكة العالمية من أجل التعليم:

يُذكر أن الشراكة العالمية من أجل التعليم هي منظمة عالمية رائدة غير حكومية، ومقرها في واشنطن بالولايات المتحدة، وتدعم تمويل خدمات تعليم ذات جودة لجميع الأطفال، لا سيما في البلدان الأقل دخلاً؛ للاستفادة من فرص القرن الحادي والعشرين، وتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل، وكذلك ردم الفجوات التعليمية والرقمية، وذلك بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، من خلال ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة.

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