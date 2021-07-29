محمد بن مسعود - الدمام - وفق قرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد-19 واتباعاً للإجراءات الاحترازية أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد-19 في سلطنة عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات. وأوضحت اللجنة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية، أنه سيتم تقليص مدة الإغلاق ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 19 ذي الحجّة 1442هـ الموافق 29 يوليو 2021م حتى إشعار آخر. 29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 11:46 AM وفق قرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد-19 واتباعاً للإجراءات الاحترازية ابتداءً من اليوم.. سلطنة عمان تقلّص مدة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ابتداءً من اليوم.. سلطنة عمان تقلّص مدة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد-19 في سلطنة عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات. وأوضحت اللجنة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية، أنه سيتم تقليص مدة الإغلاق ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 19 ذي الحجّة 1442هـ الموافق 29 يوليو 2021م حتى إشعار آخر. الكلمات المفتاحية ، ابتداءً من اليوم.. سلطنة عمان تقلّص مدة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ،

المصدر : الخليج 365

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