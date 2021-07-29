شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: التأمين يغطي تكاليف تخريم أذن المولودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف تخريم الأذن للمولودة الأنثى، وذلك يحد أقصى 300 ريال.

وأوضح المجلس أن وثيقة التأمين الصحي الموحدة تغطي تكاليف تخريم الأذن للطفلة المولودة بحد أقصى 300 ريال، خلال مدة سريان الوثيقة.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين تغطي تكاليف علاج مرض التوحد لدى الأطفال بحد اقصى 50 ألف ريال خلال سريان مدة الوثيقة.