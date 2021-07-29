شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: نحن متفائلون لنجاح فصل التوأم الطفيلي ونثق بقدرة أعضاء الفريق الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن العملية الجراحية التي تجرى الآن لفصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في المرحلة الثالثة .

وأضاف الربيعة أن أطباء جراحة المسالك البولية قاموا بعمل مناظير للجهاز البولي والتناسلي وبعدها تبدأ مرحلة التعقيم ثم فتح الجرح ، مبديا تفاءله لنجاح العملية وثقته في قدرة الفريق الطبي المشارك.

وفي وقت سابق، توقع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن تستغرق العملية الجراحية لفصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني قرابة 8 ساعات ونصف، وتُجرى على ثماني مراحل، ويشارك في العملية التي جاءت إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وكان والد التوأم الطفيلي اليمني الذي أجريت لهما عملية الفصل في الرياض، أبدى سعادته العارمة هو وزوجته بعد تلقيهما نبأ إجراء عملية الفصل، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله.