شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. والد التوأم الطفيلي: انتظرنا لحظة الفصل لمدة 7 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد والد التوأم الطفيلي اليمني الذي أجريت لهما عملية الفصل في الرياض، على سعادته العارمة هو وزوجته بعد تلقيهما نبأ إجراء عملية الفصل، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله.

وأوضح والد التوأم الطفيلي، أنهم انتظروا هذه اللحظة مند حوالي 7 أشهر وكانوا يتطلعون لإجراءها قبل ذلك الوقت ولكن كانت هناك مشاكل في الوزن ولكن اكتمل الوزن، مضيفًا: "الفرحة تكتمل عند خروج عائشة بالسلامة".

ومن جانبها، قالت والدة الطفلة، أنها متفائلة بعملية الفصل، فيما أضاف الوالد أن الدكتور عبدالله الربيعة قام بطمأنتهم وأكد لهم سهولة العملية مقارنة بغيرها ونسبة نجاحها كبيرة، فيما هناك فريق طبي كبير عكف على إجراء عملية الفصل.

وبدأت إجراءات فحص فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض؛ حيث تستمر لمدة 8 ساعات وفق إمكانات طبية متطورة، وبمشاركة 25 طبيبا وأخصائيا في عملية الفصل.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت استعداد الفريق الطبي، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، بالرياض، لإجراء عملية جراحية لفصل توأم طفيلي يمني.