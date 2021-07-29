شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم أول "طباخ التمر" وشدة الحرارة ستستمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس هو أول أيام ما يسمى بـ "طباخ التمر"، والذي كان يعرف عند العرب قديماً بالشعرى اليمانية.

وأوضح الحصيني أن هذه الأيام يظهر التمر الرطب والفواكه الصيفية ويحل أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج ويبدأ كذلك غرس النخيل، كما يظهر نجم الذراع ومدته 13 يوماً حيث ينتهي في الثاني من شهر محرم.

وأضاف أن شدة الحرارة سوف تستمر وقد تحدث أحياناً عواصف ترابية، كما سترتفع الرطوبة على السواحل، مشيراً إلى أننا نعيش المنزلة الخامسة من منازل الصيف والتي تظهر فيها الغيوم على المناطق الوسطى والشرقية.