الخثلان: من مات بكورونا كمن مات بالطاعون.. يُرجى أن يكون شهيدًا

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، إنه يرجى ان يكون المتوفى بسبب فيروس كورونا شهيدًا عند الله.

وأضاف الشيخ الخثلان عبر استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» أن من مات بكورونا في معنى من مات بالطاعون، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشهداء خمسة وذكر منهم المطعون (من مات بالطاعون).

وأوضح أن وباء كورونا يشبه إلى حد كبير وباء الطاعون، من جهة سرعة العدوى به، وسرعة أثره على البدن، والضرر الكبير الذي يلحق المريض بسببه.

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