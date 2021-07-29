والدا التوأم الطفيلي اليمني: متفائلان بنتيجة عملية الثماني ساعات

الرياض - محمد عبدالله - قال والد التوأم الطفيلي اليمني «عائشة محيمود» التي تعاني من أطراف سفلية مزدوجة، إنه انتظر تلك اللحظة منذ اكثر من سبعة أشهر، مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على قرارهما بعلاج ابنته.

وأضاف والد عائشة لقناة «الإخبارية» أنه كان يود أن تكون العملية قد تمت منذ فترة؛ لكن كانت هناك مشاكل طبية مثل وزن عائشة غير المناسب، والآن اكتمل الوزن.

من جانبها، قالت أم عائشة، إنها متفائلة بنجاح العملية الجراحية، التي تستغرق نحو ثماني ساعات.

يُذكر ان فريقا طبيا مكونا من 25 استشاريًا يتولون إجراء العملية الجراحية لفصل الأطراف السفلية الزائدة لعائشة، وهي العملية رقم 50 التي تُجرى بالسعودية.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، إن التوأم الطفيلي هو عبارة عن طفل مكتمل مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة على التوأم عائشة، وتشترك معها في منطقة الحوض، كما أن هناك عيوبًا خَلقية واشتراكا في الجهاز البولي والتناسلي السفلي.

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