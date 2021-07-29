تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية على مناطق عدة وموجة حارة بالشرقية والرياض

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة ونشاطا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، وكذلك موجة حارة على الشرقية والرياض خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

أمطار رعدية ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب»، وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المهواة، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأيضًا، تتأثر منطقتا مكة المكرمة «الكامل، جدة، خليص، رابغ» والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع» بهطول الأمطار الرعدية.

سحب رعدية ممطرة

فيما تشهد مواقع «الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل» بمنطقة مكة المكرمة و«الحناكية، المدينة المنورة» بمنطقة المدينة المنورة و«شرورة» بنجران تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية «حفر الباطن، قرية العليا، الأحساء».

موجة حارة

كما أن هناك موجة حارة على المنطقة الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» ومنطقة الرياض«الأفلاج، السليل، العاصمة الرياض، رماح، وادي الدواسر».