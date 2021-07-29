الإطاحة بمواطنَيْن في حائل اعتديا على عمال محطة وقود

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة حائل، عن القبض على مواطنين اثنين اعتديا على عمال بمحطة وقود ولاذا بالفرار، كما أتلفا بعض المرافق العامة، وجرت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا جرائم تمثلت في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود.

وأضاف النقيب النصار، أن الجانيين زودا مركبتهما بالوقود والهرب بها، كما انهما تعمدا إتلاف بعض المرافق العامة.

وأشار المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، إلى أنه جرى إيقاف الجانيين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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