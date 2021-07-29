مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة سطرت تجربة فريدة في مواجهة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق، أن حكومة المملكة العربية السعودية سطرت تجربة فريدة وسبَّاقة في مواجهة جائحة كورونا، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وكل ما من شأنه الحفاظ على صحة الإنسان.

وأوضح العتيق، في كلمة المملكة خلال الإحاطة غير الرسمية المعنية بمجموعة العمل المستقلة المعنية بالتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-١٩ المنعقدة أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه بالفعل، توالت الإنجازات التي ساهمت في الحد من الإصابات وتفادي أزمة صحية واقتصادية كارثية، وصولاً إلى بدء عملية التعافي والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

وأشار إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة والذي قال فيه: «إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تمامًا أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهـة هـذه الجائحـة، والحـد مـن آثارها».

وقال:« لقد اتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه»

وأشار إلى تشكيل لجنة عليا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتمثيل من جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة للتقصي والتدقيق ومتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد ومراجعة التوصيات من المنظمات الدولية وتقييم الوضع ودرجة المخاطر على الصعيد المحلي بشكل مستمر والتأهب بتدابير وقائية حازمة.

وأضاف المستشار العتيق: «استندت المملكة في استراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة -على مدى عقود- في إدارة مواسم الحج والعمرة، والتعامل مع الأوبئة والحشود البشرية، وما يتطلبه ذلك من تنظيمات مدروسة، خاصةً في جوانب الرعاية الصحية، وكذلك على البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي».

نجاح مبهر

وأردف: «ولعل آخر نجاحات المملكة في الاستعداد الوبائي والاستجابة لكوفيد-19، هو ما سطرته مؤخراً من نجاح منقطع النظير فـي تنظيم الحج لهذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية، من خلال تضافر الجهود الكبيرة والعمل التكاملي بين الأجهزة والقطاعات في المملكة».

وتابع: «وشَمِل ذلك إجراءات تفصيلية مقننة، هدفت جميعها لتخفيض ومنع المخاطر الصحية، وتفادي إصابة أي شخص مـن الحجاج أو العاملين بفيروس كوفيد-19، بما في ذلـك المتابعة الدقيقـة، وإجـراء الفحوصات قبـل، وخلال، وبعد فترة الحج، لينتهي هذا الموسم -بحمد الله- بشكلٍ آمـن وصحي ودون وقوع أي إصابـة بكوفيـد -19 ولله الحمد».

وشدد العتيق، على أنه لم يتوقف اهتمام حكومة المملكة بمواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل امتدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين، لتشمل المجتمع الإقليمي والدولي سعياً إلى تنسيق الجهود العالمية وتوحيدها في سبيل التصدي لهذه الجائحة وتجاوز تداعياتها الصحية والاقتصادية.

ولفت العتيق الانتباه إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا إلى عقد قمة استثنائية على مستوى مجموعة العشرين، في 26 مارس 2020 ، ونتج عنها اعتماد ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسات المالية، والتدابير الاقتصادية، وخطط الضمان المستهدفة، لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.

500 مليون دولار

واستطرد: «أعقبها إعلان المملكة -رئيس مجموعة العشرين لعام 2020- عن إسهامها بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي للفيروس وإيجاد لقاح لمواجهته، حيث رحبت منظمة الصحة العالمية، في هذا الإطار، بمساهمة المملكة بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل مرن لغرض دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتأهب لجائحة كورونا المستجد والاستجابة لها مما جعلها شريك وداعم رئيسي للمنظمة في مختلف مجالات الصحة العالمية كما أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس».

وأبان أن المملكة مدت جسور الدعم الإغاثي والإنساني للعديد من الدول المتضررة إقليمياً ودولياً عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدءاً باليمن والعراق وباكستان وبنغلادش حتى تايلاند وتونس مؤخراً.

وجدد العتيق أن المملكة العربية السعودية أحد أنجح نماذج التأهب الوبائي والاستجابة خلال جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم، مؤكدا أهمية المخرجات والتوصيات الصادرة بتقرير الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة (IPPPR)، مشدداً على التزام المملكة بتأدية دورها الوطني والعالمي على النحو الذي يضمن سلامة ورفاه الإنسان أينما كان.

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