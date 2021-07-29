«البيئة»: 5 اشتراطات لطلب تصدير بذور وشتلات زراعية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اشتراطات ومتطلبات وآلية الحصول على خدمة طلب إذن تصدير بذور وشتلات زراعية.

وأوضحت وزراة البيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تتيح للشركات والمؤسسات التقدم بطلب تصدير بذور وشتلات زراعية لدخول المملكة العربية السعودية مع مراعاة الاشتراطات والمتطلبات التالية:

- التأكد من وجود مهندس زراعي واحد على الأقل مسجل لدى وزارة الزراعة.

- في حال تصدير البذور لابد من وجود مستودع واحد على الاقل مسجل لدى وزارة الزارعة.

- في حال تصدير الشتلات لا بد من وجود مشتل واحد على الاقل مسجل لدى وزارة الزراعة.

- في حال تصدير شتلات النخيل لا يزيد طول الفسيلة عن متر واحد من أعلى منطقة الليف حتى منطقة الاتصال بالأم وأن تكون خالية من حشرة سوسة النخيل الحمراء.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعية، إلى أن مدة صلاحية هذه الموافقة ستة أشهر من تاريخ صدورها.

وأوضحت الوزارة، أنه للاستفادة من هذه الخدمية يجب إرفاق شهادة منشأ مصدقة من وزارة التجارة، بالإضافة إلى ضرورة إرفاق شهادة زراعية توضح الأعداد والأسماء والأصناف.

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وإجراءات الحصول على خدمة طلب إذن بذور وشتلات زراعية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الوزارة واختيار حصاد وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور – تصدير البذور والشتلات زراعية.

- قبول تعليمات وشروط. الخدمة.

- تسجيل بيانات الشركة المصدرة ومنفذ الدخول.

- تسجيل اسماء البذور والشتلات المراد تصديرها.

- إرفاق المستندات المطلوب مثال (فاتورة الشراء).

- التعهد وإرسال الطلب.

- يرسل الطلب للموظف المختص.

- موافقة المدير ثم طباعة الاذن.

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