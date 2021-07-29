«الضمان الصحي»: التأمين يغطي تكاليف تخريم أذن المولودة حتى 300 ريال

الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف تخريم الأذن للمولودة الأنثى، وذلك يحد أقصى 300 ريال.

وأوضح المجلس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن وثيقة التأمين الصحي الموحدة تغطي تكاليف تخريم الأذن للطفلة المولودة بحد أقصى 300 ريال، خلال مدة سريان الوثيقة.

من جهة أخرى، أوضح المجلس، أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملتزم بالتأمين على جميع العاملين لديه (السعوديين/ غير السعوديين) وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات - الابناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات).

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