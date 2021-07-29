الأرصاد: أمطار أعلى من المعدَّل على 5 مناطق خلال أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن التوقعات المناخية لشهر أغسطس من هذا العام، تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل على جميع مناطق المملكة، تصل أقصاها على مناطق الحدود الشمالية والجوف والقصيم، بزيادة درجة ونصف الدرجة على المعدل الشهري.

وأضاف مركز الأرصاد –عبر تويتر- ان هناك احتمالية تكوّن موجات حر خلال شهر أغسطس، خاصة على المناطق الشمالية من المملكة.

وحول الأمطار، أشار إلى استمرار هطول الأمطار أعلى من المعدل، على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل المرتفعات منها. وتكون الأمطار حول المعدل بالنسبة لمناطق المملكة الأخرى.

وأوضح مركز الأرصاد ان هناك احتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناخي، والتي تسمى بالحالات المتطرفة، وتهطل فيها أمطار غزيرة.

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