الوكالة النسائية بالحرم تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرات والزائرات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية برئاسة شؤون الحرمين، تمام جاهزية المصليات النسائية والأروقة ومصلى الركعتين بالإضافة إلى المسعى والمرافق الخارجية النسائية، وتزويدها بكل التدابير الوقائية المكثفة لاستقبال المعتمرات والزائرات.

وقالت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، إن الوكالة وجميع الوكالات المساعدة ومنسوباتهن يتمتّعن بقدرٍ كاف من الجاهزية والمهنية والحرفية والدقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن منسوبات الوكالة فخورات بما قدّمْنه من خدمات جليلة في موسم الحج المنصرم، سائلات المولى القبول والتيسير للمعتمرات في أداء شعائرهن التعبدية.

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