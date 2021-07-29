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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها شمالي البلاد.
وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "طاقم طائرة هليكوبتر نوع (مي 17)، استشهدوا أثناء سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين فجر اليوم في الساعة 2:45 خلال تأديتها مهمة قتالية".
وأضافت وفق "روسيا اليوم"، أن "الطائرة كانت تضم العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، والرائد طيار علي فاضل غضبان، ونائب ضابط لؤي حاتم فرحان، ونائب ضابط أثير فائز إبراهيم، ونائب ضابط وسام علي سفيح".
ولم تكشف الخلية إذا ما كان سقوط الطائرة بسبب خلل فني أو أنها تعرضت لهجوم أدى إلى سقوطها.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 09:48 AM
خلال تأديتها مهمة قتالية بالقرب من محافظة صلاح الدينتحطم طائرة عسكرية عراقية ومقتل طاقمها شمالي البلاد
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها شمالي البلاد.
وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "طاقم طائرة هليكوبتر نوع (مي 17)، استشهدوا أثناء سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين فجر اليوم في الساعة 2:45 خلال تأديتها مهمة قتالية".
وأضافت وفق "روسيا اليوم"، أن "الطائرة كانت تضم العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، والرائد طيار علي فاضل غضبان، ونائب ضابط لؤي حاتم فرحان، ونائب ضابط أثير فائز إبراهيم، ونائب ضابط وسام علي سفيح".
ولم تكشف الخلية إذا ما كان سقوط الطائرة بسبب خلل فني أو أنها تعرضت لهجوم أدى إلى سقوطها.
، تحطم طائرة عسكرية عراقية ومقتل طاقمها شمالي البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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