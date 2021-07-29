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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا يفيد بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة شرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 09:02 AM
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 10 مساءالوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا يفيد بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة شرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
، الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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