سعر اليورو في مصر اليوم الخميس (آخر تحديث)

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 29 يوليو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.



ورغم تداعيات جائحة كورونا، حققت مصر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.58 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في البنك العقاري المصري العربي.

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، سجل اليورو الأوروبي 18.42 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لبيع، وشراء اليورو في مصر.

حققت مصر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.

والعام المالي في مصر ينتهي في 30 يونيو/حزيران، ويبدأ في أول يوليو / تموز من كل عام.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي، الإثنين، إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغت نسبته 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الحكومة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وكانت مصر تستهدف عجزا إجماليا في الميزانية عند 7.8%، وفائضا أوليا 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البيان إن مصر سجلت أيضا عجزا بالموازنة 7.4% في العام المالي الماضي 2020-2021، نزولا من 8% قبل عام.

ارتفع متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.260 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.40 جنيه للبيع، أمس.