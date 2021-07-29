اخبار السعوديه

الإمارات تدعو المجتمع الدولي لإيقاف استمرار استهداف الحوثي للمدنيين بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أدانت الإمارات محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة جازان بطائرتين مسيرتين مفخختين وأربعة صواريخ باليستية اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا