شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى سابق: السعودي يستقيل ولا يهرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رفض عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، من يعممون نظرية هروب السعوديين من العمل.

وقال ابن جمعة: "السعوديون يعملون لا يهربون من العمل، لكن عندما يكون صاحب العمل لا يفهم عمله أو لا يحترم السعودي ولا يعطيه حقوقه كاملة كما في النظام، انت توظف السعودي لكي يبقى وليس لكي يهرب، عيبا أن تقول لسعودي يهرب وتعمم على جميعهم".

وأضاف عضو مجلس الشورى السابق قوله: " لا يهرب في العادة إلى التستر إلا بعض الوافدين،أما السعودي فيستقيل".

وتابع: "عندما يكون الشخص يرغب في العمل ويبحث عنه، وغير قادر على العثور عليه، يكون أتعس مشهد تظهره عدم المساواة بين توظيف ملايين غير السعوديين والسعوديين العاطلين تحت شمس سوق العمل الحارقة".