شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحرس الوطني توضح "ما هو التوأم الطفيلي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الحرس الوطني أن التوائم الملتصقة المعروفة بالتوائم "السيامية" عبارة عن توأم متماثل ارتبطت أجسادهم في الرحم، وله عدة أنواع.

وبينت أنه من بين تلك الأنواع ما يعرف باسم "التوأم الطفيلي"، ويكون فيه أحد التوأمين صغير الحجم وغير مكتمل، ويعتمد على التوأم الأكبر في التغذية، والنمو،والبقاء على قيد الحياة.

يأتي ذلك تزامنًا مع استقبال المملكة لحالة توأم طفيلي يمني، لفصلهما، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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