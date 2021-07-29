عاجل | ثلث ميادين الاحتفالات في الرياض وعسير

سجلت مناطق ومحافظات المملكة، خلال الفترة الماضية، ارتفاعا في ميادين الاحتفالات بنسبة 29% إذ بلغ عدد ميادين الاحتفالات بأمانات وبلديات المناطق والمحافظات بالمملكة 440 ميدانا في عام 2018، فيما بلغت 568 ميدانا عام 2020، مسجلة معدل زيادة سنوي يقدر بنسبة 8.88%، وذلك تماشيًا مع توجه المملكة نحو الاستثمار في قطاع السياحة والترفيه كأحد الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها في ظل رؤية 2030، إضافة إلى سعيها لتحسين جودة الحياة بالمدن عبر تطوير الميادين لإقامة الفعاليات والندوات والمحاضرات والمهرجانات والملتقيات والاجتماعات.

الرياض وعسير

حلت أمانة منطقة الرياض الأولى في عدد ميادين الاحتفالات البالغة 108 والتي تمثل نسبة 19% من إجمالي الميادين المقامة بالمملكة، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 66.15% عن الفترة السابقة، فيما حلت عسير ثانيًا بـ 102 ميدان تمثل 17.9% وذلك بعد تسجيلها ارتفاعا عن الفترة السابقة بلغ 18.6%، لتستحوذ بذلك الرياض وعسير على أكثر من ثلث ميادين الاحتفالات بالمملكة بنسبة بلغت 36.9%.

الأقل نسبة

أتت حفر الباطن أخيرًا طبقًا لتقرير حديث لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأقل عدد لميادين الاحتفالات والبالغة 3 ميادين فقط تمثل ما نسبته 0.5%، تلتها مكة والتي بلغت ميادينها 4 تمثل نسبة 0.7%، وبـ9 ميادين سجلت الحدود الشمالية ثالث أقل منطقة في عدد الميادين بنسبة 1.5% من ميادين الاحتفالات بأمانات وبلديات مناطق ومحافظات المملكة.

زيادة سنوية

سجلت أمانة المنطقة الشرقية أعلى نسبة في عدد الميادين 2020، عن الفترة السابقة بلغت 77.7%، تلتها الطائف التي بلغت نسبة زيادة ميادين الاحتفالات بها 46.6%، ثم نجران التي بلغت نسبة الزيادة بها 45.4%، فيما سجلت كل من حائل والجوف نسبة زيادة متساوية بلغت 33.3%، بينما لم تسجل مكة المكرمة أي زيادة في الميادين عن الفترة الماضية.

ميادين الاحتفالات بالمملكة:

2018 - 440

2020 - 568

نسبة الزيادة 29%

معدل النمو السنوي 8.88%

الأعلى في عدد ميادين الاحتفالات لـ2020م.

.الرياض.

.عسير.

الأقل في عدد ميادين الاحتفالات لـ2020م:

.حفر الباطن.

.مكة.

الأعلى في نسبة الزيادة في عدد الميادين عن الفترة السابقة:

. الشرقية 77.7%

. الطائف 46.6%

.نجران 45.4%

ميادين الاحتفالات بالأمانات 2020

العاصمة المقدسة 4

المدينة المنورة 30

الرياض 108

جدة 36

الشرقية 16

عسير 102

القصيم 52

جازان 37

الجوف 16

تبوك 29

حائل 20

الحدود الشمالية 9

الباحة 26

نجران 32

الطائف 22

الأحساء 26

حفر الباطن 3

الإجمالي 568