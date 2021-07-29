عاجل | ثلث ميادين الاحتفالات في الرياض وعسير

الرياض وعسير
حلت أمانة منطقة الرياض الأولى في عدد ميادين الاحتفالات البالغة 108 والتي تمثل نسبة 19% من إجمالي الميادين المقامة بالمملكة، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 66.15% عن الفترة السابقة، فيما حلت عسير ثانيًا بـ 102 ميدان تمثل 17.9% وذلك بعد تسجيلها ارتفاعا عن الفترة السابقة بلغ 18.6%، لتستحوذ بذلك الرياض وعسير على أكثر من ثلث ميادين الاحتفالات بالمملكة بنسبة بلغت 36.9%.
الأقل نسبة
أتت حفر الباطن أخيرًا طبقًا لتقرير حديث لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأقل عدد لميادين الاحتفالات والبالغة 3 ميادين فقط تمثل ما نسبته 0.5%، تلتها مكة والتي بلغت ميادينها 4 تمثل نسبة 0.7%، وبـ9 ميادين سجلت الحدود الشمالية ثالث أقل منطقة في عدد الميادين بنسبة 1.5% من ميادين الاحتفالات بأمانات وبلديات مناطق ومحافظات المملكة.
زيادة سنوية
سجلت أمانة المنطقة الشرقية أعلى نسبة في عدد الميادين 2020، عن الفترة السابقة بلغت 77.7%، تلتها الطائف التي بلغت نسبة زيادة ميادين الاحتفالات بها 46.6%، ثم نجران التي بلغت نسبة الزيادة بها 45.4%، فيما سجلت كل من حائل والجوف نسبة زيادة متساوية بلغت 33.3%، بينما لم تسجل مكة المكرمة أي زيادة في الميادين عن الفترة الماضية.
ميادين الاحتفالات بالمملكة:
2018 - 440
2020 - 568
نسبة الزيادة 29%
معدل النمو السنوي 8.88%
الأعلى في عدد ميادين الاحتفالات لـ2020م.
.الرياض.
.عسير.
الأقل في عدد ميادين الاحتفالات لـ2020م:
.حفر الباطن.
.مكة.
الأعلى في نسبة الزيادة في عدد الميادين عن الفترة السابقة:
. الشرقية 77.7%
. الطائف 46.6%
.نجران 45.4%
ميادين الاحتفالات بالأمانات 2020
العاصمة المقدسة 4
المدينة المنورة 30
الرياض 108
جدة 36
الشرقية 16
عسير 102
القصيم 52
جازان 37
الجوف 16
تبوك 29
حائل 20
الحدود الشمالية 9
الباحة 26
نجران 32
الطائف 22
الأحساء 26
حفر الباطن 3
الإجمالي 568
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