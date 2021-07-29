، الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الاصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.
وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له.
وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2021-07-29
أعلنت الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الاصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.
وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له.
وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
12:12 AM
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
03:05 AM
أعلنت الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الاصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.
وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له.
وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.
، الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة ،
المصدر : الخليج 365
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