شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس البيرو بذكرى مرور 200 عام على استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده.

وقال الملك المفدى: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلادكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق اطراد التقدم والازدهار».

من ناحيته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، قال فيها: «يسرني بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار».