شكرا لقرائتكم خبر عن نقاء الطين الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر نادي حائل الأدبي الثقافي كتاب «نقاء الطين الأبيض: سيرة ثقافية»، للكاتب خالد أحمد اليوسف.

ووصف المؤلف كتابه بأنه سيرة شاملة وسردية سيرية لمراحل القراءة والكتابة والكتاب والمكتبات والمعلومات والشخصيات المؤثرة في حياته، وأنه بدأ فيه منذ عام 1960 حتى عام 2020م، وذكر جميع مراحل الستين عامًا، والتفاصيل العلمية والتعليمية والثقافية التي مر بها، سواءً الصحافة بكل أشكالها، أو دخوله العمل في مجال المكتبات، ودوره في تأسيس عدد من المكتبات، وعمله في المجال الثقافي، بخلاف الكتابة والبحث والإبداع، ولهذا ذكر أكثر من خمسمائة شخصية، لكل واحدة منها دور معين في حياته، وتنوعت هذه الشخصيات، ثم أفرد لها في آخر الكتاب الفصل الأخير، وهو تراجم الشخصيات، تحدث عن كل شخصية في حدود سطرين إلى ثلاثة أسطر.

ويقع الكتاب في 350 صفحة من الحجم الكبير، وتوزعت موضوعاته على اثنين وخمسين فصلًا.