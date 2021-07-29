شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مشاركا في تجمع «همسات» الثقافي بـ«جواثا» السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مجموعة فريق «همسات» الثقافي تحت مظلة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، التجمع الفني الثقافي الصحي الذي أقيم لمدة ثلاثة أيام بمدينة جواثا السياحية، والذي ضم أكثر من ٩٠ مشاركًا ومشاركة، تنوعت فيها الأنشطة، منها الرسم المباشر لأكثر من ٢٠ فنانة تشكيلية، والمعرض الفني المنوع الذي ضم ما يقارب ٦٠ لوحة فنية، وكذلك ركن الحناء والخط العربي والكروشيه، واللوحات المضيئة، وركن العملات والتراث، والمرسم الصغير الذي أتاح للأطفال فرصة ممارسة هواياتهم وإبداعهم في مجال الفن.

وكانت هناك أركان صحية تثقيفية، منها ركن الأسنان والتغذية، وركن كورونا والكبد الوبائي، وركن الخرافات المتعلقة بالتغذية والمفاهيم الخاطئة، وركن الحمل والطفولة والسكر والضغط، تحت إشراف منسق همسات طالبة الطب جُمانه المعيلي.

وقالت المعيلي: الفعالية كانت مكسبًا للجميع لإبراز الطاقات التي بداخلهم في شتى المجالات وكذلك الدور المهم لكل ممارس صحي، وهو التثقيف الصحيح للمجتمع وأفراده، وأول مشاركة لي كانت مع فريقي «همسات» الذي أظهر التعاون على كافة الأصعدة من التنظيم والتنسيق والترتيب وتوفير كل ما تحتاج إليه الأركان، فشكرًا «همسات» على هذا البذل والعطاء.

وتحدثت المنسق العام للفعاليات نوف العبدالله قائلة: استغرق التجهيز لهذا الحدث المميز أكثر من عشرين يومًا بمشاركة تعدت أكثر من ٩٠ متطوعًا ومتطوعة في مجالات منوعة، والهدف الأساسي من تنفيذ مثل هذه الأنشطة هو تسليط الضوء على المواهب الموجودة لدى كل فرد من أعضاء «همسات» الثقافي، وإبرازها للمجتمع، وتقديم المساعدات وتوفير كل ما يحتاج إليه الركن، حتى يكون المشارك منتجًا وإيجابيًا، وكذلك نشكر إدارة مدينة جواثا لتسهيلها كافة الأمور والترتيب العام لمكان الفعالية، وكذلك الشكر للمشاركين على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وفي اليوم الختامي، تم تكريم المشاركين، والذين تجاوز عددهم أكثر من ٤٥ مشاركًا ومشاركة، من قِبَل المشرف العام هلال العيسى الذي تحدث قائلًا: نولي الاهتمام الكبير بكل المبدعات والمبدعين من أعضاء «همسات» لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الدائمة، بهدف إبرازهم وتطوير مهاراتهم، وكذلك كسر حاجز الخجل لدى البعض للتعود على مخالطة المجتمع وكسب المهارات المتنوعة في طريق العمل التطوعي، واكتشاف القيادات الشابة في تنسيق وتنظيم الفعاليات، والفريق حاليًا يشرع في التنسيق لأكثر من ٢٠ دورة تدريبية خاصة لأعضاء همسات، سيتم الإعلان عنها قريبًا حين الانتهاء من التنسيق التام.