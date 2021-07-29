شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 ريال الحد الأقصى لأسعار لوحات مزاد «ألفة» الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم الفنان التشكيلي زمان جاسم إطلاق المزاد الخاص بمبادرة «أُلْفة» المخصص ريعها لجمعية تاروت الخيرية، وذلك غدًا الجمعة.

وتعد مبادرة «ألفة» مشروعًا تعاونيًا مجتمعيًا أطلقه الفنان التشكيلي زمان بالتعاون مع جمعية تاروت الخيرية، ويهدف إلى رفد الاستدامة المالية وتنوع مصادر الدخل للجمعية، لخدمة مستحقيها وتعزيز التواصل والشراكة المجتمعية بين كل من يمتلك موهبة قابلة لدعم المشاريع والبرامج الخيرية، وتشجيع الفنانين بمبادرات متواصلة، وحث الجمهور على الإسهام في تذوق الفنون من خلال هذه المبادرات.

وقام جاسم بعمل 48 لوحة بمقاس 30 في 30 سم تحت مسمى «ألفة»، وهذا العدد موزع على أسابيع السنة، حيث سينشر عملًا واحدًا كل أسبوع كمزاد يعود كامل ريعه للجمعية، وذلك عبر حسابه على منصة «إنستجرام ستوري»، وتحت إشراف ومتابعة جمعية تاروت الخيرية.

وقال زمان إن السعر العادل للوحة الواحدة يتراوح بين 2000 - 2500 ريال تقريبًا، مضيفًا أنه سيطرح العمل بمزايدة بدءًا بنصف السعر وهو 1000 ريال لكل عمل لحين التثبت على آخر مزايدة.

وحدد سقفًا أعلى للمزاد بهدف عدم المبالغة في السعر وإعطاء الفرص للجميع، لذا بالإمكان إنهاء المزاد تحت سقف 5 آلاف ريال حتى لو لم تمضِ دقيقة واحدة على بدايته، مضيفًا: ولمَن لا يرغب في دخول المزاد، هناك فرصة للمشاركة والإسهام عبر الحجز المسبق لأحد أعمال المجموعة بالسعر العادل «2000 ريال» وبحد أقصى 4 لوحات لإعطاء فرصة للآخرين، علمًا بأنه تم حجز ثلث أعمال المبادرة، ولله الحمد، قبل انطلاقها.

وستنطلق مبادرة المزاد غدًا الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وستنتهي بعد مرور 24 ساعة.

يشار إلى أن نوعية أعمال الفنان التشكيلي زمان والمعروضة للمزايدة هي عبارة عن أعمال تجريدية بأسلوب الفن، وأعمال بذات الأسلوب أيضًا مع إضافة روحانية الكعبة المشرفة بأسلوب مجرد.